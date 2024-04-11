В Самарской области 15 апреля не будет работать ТВ и радио из-за профилактики

В Самарской области 15 апреля проведут плановые профилактические работы на телерадиоканалах. Из-за этого вещание телевидения и радио будет временно приостановлено.
Плановые работы пройдут 15 апреля с 02.00 до 11.00 по местному времени.
Кратковременные перерывы возможны в вещании эфирного телевидения на станциях в Самаре и Жигулевске. В зону их вещания также попадают Тольятти, Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица и часть Ставропольского района.
Также временно не будут работать радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях в Самаре, Жигулевске (Тольятти), Сызрани. Кроме того, на станциях в Сергиевске и Большой Глушице ненадолго прекратит работа «Радио России».
15 апреля с 09.00 до 17.00 по местному времени будут проводить профилактические работы на Центральной земной спутниковой станции. Из-за этого не будет вестись трансляция канала «Губерния» и одноименного радио. А профилактические работы на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях запланированы 15 и 17 апреля.
Работы согласованы с руководством теле- и радиокомпаний. Уточнить перерывы в трансляции можно по телефону круглосуточной и бесплатной федеральной горячей линии 8−800−220−20−02.