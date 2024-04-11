В Самарской области 15 апреля не будет работать ТВ и радио из-за профилактики

15 апреля с 09.00 до 17.00 по местному времени будут проводить профилактические работы на Центральной земной спутниковой станции. Из-за этого не будет вестись трансляция канала «Губерния» и одноименного радио. А профилактические работы на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях запланированы 15 и 17 апреля.