Глава региона Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией в Байкальске. Утром 11 апреля без горячей воды и отопления здесь остались более 4 тысяч человек. Горячее водоснабжение отключили в 161 доме и 6 соцобъектах.
«Нештатная ситуация в Байкальске произошла не из-за аварийного прорыва теплотрассы. Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошёл прорыв теплоцентрали, — рассказывает он. — На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские нашли гильзы. Выясняются обстоятельства произошедшего. Ведётся розыск тех, кто оставил 4 тысячи человек без тепла».
В настоящее время коммунальная авария ликвидирована, ведётся запуск системы. В ремонте участвовали 5 человек и 1 единица техники.