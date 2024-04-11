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Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией в Байкальске

Утром 11 апреля без горячей воды и отопления здесь остались более 4 тысяч человек. Горячее водоснабжение отключили в 161 доме и 6 соцобъектах.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией в Байкальске. Утром 11 апреля без горячей воды и отопления здесь остались более 4 тысяч человек. Горячее водоснабжение отключили в 161 доме и 6 соцобъектах.

«Нештатная ситуация в Байкальске произошла не из-за аварийного прорыва теплотрассы. Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошёл прорыв теплоцентрали, — рассказывает он. — На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские нашли гильзы. Выясняются обстоятельства произошедшего. Ведётся розыск тех, кто оставил 4 тысячи человек без тепла».

В настоящее время коммунальная авария ликвидирована, ведётся запуск системы. В ремонте участвовали 5 человек и 1 единица техники.