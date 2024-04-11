Глава региона Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с коммунальной аварией в Байкальске. Утром 11 апреля без горячей воды и отопления здесь остались более 4 тысяч человек. Горячее водоснабжение отключили в 161 доме и 6 соцобъектах.