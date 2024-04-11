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Главные новости 11 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

В ходе КТО в Нальчике нейтрализовали двух боевиков
Боевики планировали теракты и диверсии.

В Финляндии призвали НАТО быть менее воинственными с Россией
Недавно вступивший в должность президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу отказаться от воинственных слов в адрес России и сконцентрироваться на совершенствовании собственного военного потенциала.

Губернатор призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске
Паслер связал прорыв с рекордным сбросом воды, отметив, что власти выделят средства на строительство новой дамбы.

В российских магазинах почти закончились Bacardi и Grey Goose
Их официальные поставки прекращены.

Самый северный регион Норвегии попросил о 26-часовом дне
Город Вадсё, расположенный за полярным кругом, попросил Еврокомиссию дать указание властям государства одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового.