Главные новости 11 апреля

В ходе КТО в Нальчике нейтрализовали двух боевиков

Боевики планировали теракты и диверсии.



В Финляндии призвали НАТО быть менее воинственными с Россией

Недавно вступивший в должность президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу отказаться от воинственных слов в адрес России и сконцентрироваться на совершенствовании собственного военного потенциала.



Губернатор призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске

Паслер связал прорыв с рекордным сбросом воды, отметив, что власти выделят средства на строительство новой дамбы.



В российских магазинах почти закончились Bacardi и Grey Goose

Их официальные поставки прекращены.



Самый северный регион Норвегии попросил о 26-часовом дне

Город Вадсё, расположенный за полярным кругом, попросил Еврокомиссию дать указание властям государства одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового.