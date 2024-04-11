Уфимцев предупредили о беспилотниках, задействованных для поиска пропавших подростков

Волонтеры также отмечают, что для выгрузки данных с камер видеонаблюдения нужен выносной жесткий диск с объемом памяти 1−2 ТБ. Если у вас есть возможность передать его в отряд, свяжитесь с инфоргами поиска: Елена (Барбие) 8987−099−70−92, Анастасия (Моррисан) 8937−320−44−74, или напишите в сообщения группы.