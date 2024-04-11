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В Екатеринбург привезли первую партию арбузов

В Екатеринбург приехали 24 тонны арбузов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге прибыла крупная партия арбузов из Ирана. Первые 24 тонны вскоре начнут продавать в уральской столице. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Прибывшие плоды были проверены специалистами. Они установили, что карантинных вредителей в партии нет.

— Последний раз плодоовощная продукция с вредителями поступала на ту же базу: 26 марта 2024 года в партии мандаринов в количестве 17 тонн происхождением Пакистан была обнаружена красная померанцевая щитовка, — отметили в свердловском ведомстве.

В Россельхознадзоре добавили, что для здоровья человека зараженные растения не опасны. Их можно употреблять в еду, предварительно тщательно помыв.

Ранее стало известно, тонны зараженных яблок поступят в магазины Екатеринбурга. 20 тонн фрукта были поражены вредителем.