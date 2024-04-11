В Екатеринбург привезли первую партию арбузов

— Последний раз плодоовощная продукция с вредителями поступала на ту же базу: 26 марта 2024 года в партии мандаринов в количестве 17 тонн происхождением Пакистан была обнаружена красная померанцевая щитовка, — отметили в свердловском ведомстве.