Проспект 60-летия Октября ремонтируют в Хабаровске

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук проинспектировал начало работ на одной из важных магистралей города. На проспекте 60-летия Октября проводится установка ливнеприемных лотков и подготовка дорожного покрытия для последующего ремонта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На проспекте планируется полная замена основания дороги, асфальтирование, обновление тротуаров, установка новых светофоров и освещения.
— Мы проводим ремонт проспекта 60-летия Октября в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ориентируясь на комфорт автолюбителей. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель — обеспечить достойные условия для жителей регионов. Губернатор поставил перед нами задачу завершить ремонт этого участка дороги в текущем году. Работы уже начались и будут продолжаться в максимальном темпе, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
— Водители понимают, что мы делаем дорогу, прежде всего, для них. Мы работаем с восьми утра и до вечера. Наша цель — качественно и быстро завершить ремонт, даже раньше запланированных сроков, — сказал генеральный директор ООО «Благострой» Сергей Гайер.
С приближением подходящих температур начинается ремонт дорог краевого центра. Дорожники приступают к работе на объектах.
— В этом году в рамках нацпроекта «БКД» планируется отремонтировать около 25 километров дорог в городе. Общая сумма средств, выделенных из бюджета РФ и правительства Хабаровского края на эти цели, составляет миллиард 467 миллионов рублей. В этом сезоне также планируется ремонт улицы Строительной и приведение в порядок улиц Целинной и Аэродромной. Все работы будут выполнены в установленные сроки. Аукционы уже состоялись, и при экономии средств к концу реконструкции трасс возможно увеличение объема работ. Таким образом, в этом году специалисты могут выполнить еще больше ремонтных работ на дорогах, — рассказал Сергей Кравчук.
Качество работ на протяжении всего процесса ремонта будет контролироваться независимыми экспертами, городским управлением дорог и общественными организациями.