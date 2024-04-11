Проспект 60-летия Октября ремонтируют в Хабаровске

— В этом году в рамках нацпроекта «БКД» планируется отремонтировать около 25 километров дорог в городе. Общая сумма средств, выделенных из бюджета РФ и правительства Хабаровского края на эти цели, составляет миллиард 467 миллионов рублей. В этом сезоне также планируется ремонт улицы Строительной и приведение в порядок улиц Целинной и Аэродромной. Все работы будут выполнены в установленные сроки. Аукционы уже состоялись, и при экономии средств к концу реконструкции трасс возможно увеличение объема работ. Таким образом, в этом году специалисты могут выполнить еще больше ремонтных работ на дорогах, — рассказал Сергей Кравчук.