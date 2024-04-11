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Проспект 60-летия Октября ремонтируют в Хабаровске

Реконструкцию дороги должны закончить осенью.

Источник: Администрация Хабаровска

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук проинспектировал начало работ на одной из важных магистралей города. На проспекте 60-летия Октября проводится установка ливнеприемных лотков и подготовка дорожного покрытия для последующего ремонта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На проспекте планируется полная замена основания дороги, асфальтирование, обновление тротуаров, установка новых светофоров и освещения.

— Мы проводим ремонт проспекта 60-летия Октября в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ориентируясь на комфорт автолюбителей. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель — обеспечить достойные условия для жителей регионов. Губернатор поставил перед нами задачу завершить ремонт этого участка дороги в текущем году. Работы уже начались и будут продолжаться в максимальном темпе, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Согласно условиям контракта, реконструкцию проспекта 60-летия Октября нужно завершить к 30 ноября. Тем не менее, глава города обратился к подрядчику с просьбой завершить работы раньше — к концу сентября — началу октября.

— Водители понимают, что мы делаем дорогу, прежде всего, для них. Мы работаем с восьми утра и до вечера. Наша цель — качественно и быстро завершить ремонт, даже раньше запланированных сроков, — сказал генеральный директор ООО «Благострой» Сергей Гайер.

С приближением подходящих температур начинается ремонт дорог краевого центра. Дорожники приступают к работе на объектах.

— В этом году в рамках нацпроекта «БКД» планируется отремонтировать около 25 километров дорог в городе. Общая сумма средств, выделенных из бюджета РФ и правительства Хабаровского края на эти цели, составляет миллиард 467 миллионов рублей. В этом сезоне также планируется ремонт улицы Строительной и приведение в порядок улиц Целинной и Аэродромной. Все работы будут выполнены в установленные сроки. Аукционы уже состоялись, и при экономии средств к концу реконструкции трасс возможно увеличение объема работ. Таким образом, в этом году специалисты могут выполнить еще больше ремонтных работ на дорогах, — рассказал Сергей Кравчук.

Качество работ на протяжении всего процесса ремонта будет контролироваться независимыми экспертами, городским управлением дорог и общественными организациями.