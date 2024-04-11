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Погибших черепах нашли у Покровского озера в Краснодаре

Причины гибели черепах у Покровского озера устанавливают в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Погибших черепах нашли в Краснодаре. Местные жители заметили несколько животных у Покровского озера.

В настоящее время причины гибели черепах, в том числе их вид, устанавливаются.

«Администрацией обеспечивается сбор дополнительных сведений по указанному эпизоду, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам собранных данных будут приняты соответствующие решения и даны дополнительные разъяснения», — сообщили «КП»-Кубань в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что Покровское озеро — особо охраняемая природная территория регионального значения.

флора и фауна