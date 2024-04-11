Погибших черепах нашли у Покровского озера в Краснодаре

«Администрацией обеспечивается сбор дополнительных сведений по указанному эпизоду, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам собранных данных будут приняты соответствующие решения и даны дополнительные разъяснения», — сообщили «КП»-Кубань в пресс-службе мэрии Краснодара.