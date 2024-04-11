Погибших черепах нашли у Покровского озера в Краснодаре

Погибших черепах нашли в Краснодаре. Местные жители заметили несколько животных у Покровского озера.
В настоящее время причины гибели черепах, в том числе их вид, устанавливаются.
«Администрацией обеспечивается сбор дополнительных сведений по указанному эпизоду, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам собранных данных будут приняты соответствующие решения и даны дополнительные разъяснения», — сообщили «КП»-Кубань в пресс-службе мэрии Краснодара.
Уточняется, что Покровское озеро — особо охраняемая природная территория регионального значения.