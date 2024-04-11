Стало известно, куда будут ходить «Метеоры» в 2024 году

А вот маршрут из Нижнего Новгорода до Рыбинска с остановками в Чкаловске, Сокольском, Юрьевце, Кинешме, Плёсе, Костроме и Ярославле пока остается под вопросом. Это связано с сокращением судопропускной способности при реконструкции Городецкого гидроузла и лимитированием уровня воды в нижнем бьефе летом.