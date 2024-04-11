Стало известно, куда будут ходить «Метеоры» в 2024 году

Стало известно, куда будут ходить «Метеоры 120Р» в 2024 году. О запланированных рейсах теплоходов на подводных крыльях говорится на сайте «Водолет».
В навигацию 2024 года планируются пассажирские перевозки по маршруту Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Ульяновск. Рейсы из Нижнего Новгорода организуют по вторникам, четвергам и субботам, а обратные из Ульяновска — по средам, пятницам и воскресеньям.
Когда в Нижегородской области запустят третий «Метеор», появятся дополнительные рейсы до Казани. Тарифы пока находятся на согласовании, а расписание появится в конце мая.
А вот маршрут из Нижнего Новгорода до Рыбинска с остановками в Чкаловске, Сокольском, Юрьевце, Кинешме, Плёсе, Костроме и Ярославле пока остается под вопросом. Это связано с сокращением судопропускной способности при реконструкции Городецкого гидроузла и лимитированием уровня воды в нижнем бьефе летом.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что флот скоростных судов втрое увеличится на Волге к концу 2025 года.