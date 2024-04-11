Карантин по бешенству сняли в Иркутском районе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в Иркутском районе антиген бешенства выявили 4 декабря прошлого года у собаки, которую доставили на станцию по борьбе с болезнями животных с территории Уриковского муниципального образования. После этого карантин по бешенству ввели в 12 СНТ и 2 населённых пунктов в радиусе 3 километров от населённого пункта, где выявили больное животное.