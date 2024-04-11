Капсулы для сна поставят на омском железнодорожном вокзале

В РЖД сообщили о том, что на омском железнодорожном вокзале установят капсулы для сна. Это произойдёт в первом полугодии текущего года. Также капсулы впервые появятся в Челябинске, Красноярске и на Курском вокзале в Москве. Уже работают такие устройства на вокзалах Москвы, в Адлере, Волгограде, Новосибирске, Барнауле, Екатеринбурге.
Каждая капсула оснащена шумоизоляционными жалюзи, USB-розеткой для зарядки гаджетов, а также специальным отсеком для хранения багажа. Капсула рассчитана на одного человека. Арендовать её можно будет как на час, так и на несколько часов. Стоимость зависит от продолжительности аренды, но в неё заложено пользованием комплектом постельного белья.