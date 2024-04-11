Капсулы для сна поставят на омском железнодорожном вокзале

Каждая капсула оснащена шумоизоляционными жалюзи, USB-розеткой для зарядки гаджетов, а также специальным отсеком для хранения багажа. Капсула рассчитана на одного человека. Арендовать её можно будет как на час, так и на несколько часов. Стоимость зависит от продолжительности аренды, но в неё заложено пользованием комплектом постельного белья.