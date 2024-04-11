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«Даже неудобно как-то, очень хмуро». Главный синоптик Петербурга — об особенностях нашей погоды

В первой декаде апреля в Петербурге солнце светило всего 25,7 часа.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 82% 755 мм рт. ст. +17°

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале подвёл погодные итоги за вчерашний удивительный день и за первую декаду апреля.

«Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 10 апреля достигла +21,5 гр. Конечно, это очень высокое значение, оно на два дня раньше подвинуло достижение +20 градусной отметки в городе».

пишет Колесов

До вчерашнего дня (с тройным рекордом) первые в году 20 градусов были зарегистрированы 12 апреля, а продолжался этот ряд до 3 октября. При этом среднесуточная температура воздуха (плюс 10,7 градуса) вчера не стала самой высокой из-за прохладной ночи, но занимает второе место после рекорда 1890 года (плюс 11,0).

Первая декаде апреля отличилась сильными колебаниями температуры и разнообразием осадков от дождя до снега.

«В график поставил максимальную температуру как наиболее показательную. А вот снег в первой декаде апреля не редкое явление», — отмечает синоптик.

«Солнечного сияния совсем мало, всего 25,7 часа, по сравнению с 1 декадой 2004 года с её 106,5 часами солнца даже неудобно как-то, очень хмуро получилось в этом году», — добавил Колесов.