«Даже неудобно как-то, очень хмуро». Главный синоптик Петербурга — об особенностях нашей погоды

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале подвёл погодные итоги за вчерашний удивительный день и за первую декаду апреля.
«Максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге 10 апреля достигла +21,5 гр. Конечно, это очень высокое значение, оно на два дня раньше подвинуло достижение +20 градусной отметки в городе».
До вчерашнего дня (с тройным рекордом) первые в году 20 градусов были зарегистрированы 12 апреля, а продолжался этот ряд до 3 октября. При этом среднесуточная температура воздуха (плюс 10,7 градуса) вчера не стала самой высокой из-за прохладной ночи, но занимает второе место после рекорда 1890 года (плюс 11,0).
Первая декаде апреля отличилась сильными колебаниями температуры и разнообразием осадков от дождя до снега.
«В график поставил максимальную температуру как наиболее показательную. А вот снег в первой декаде апреля не редкое явление», — отмечает синоптик.
«Солнечного сияния совсем мало, всего 25,7 часа, по сравнению с 1 декадой 2004 года с её 106,5 часами солнца даже неудобно как-то, очень хмуро получилось в этом году», — добавил Колесов.