«Даже неудобно как-то, очень хмуро». Главный синоптик Петербурга — об особенностях нашей погоды

До вчерашнего дня (с тройным рекордом) первые в году 20 градусов были зарегистрированы 12 апреля, а продолжался этот ряд до 3 октября. При этом среднесуточная температура воздуха (плюс 10,7 градуса) вчера не стала самой высокой из-за прохладной ночи, но занимает второе место после рекорда 1890 года (плюс 11,0).