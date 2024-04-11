Свежее кино в Хабаровске: страшные тайны острова в тумане

История 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребёнка. Адиль живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан апа, которая всегда говорит Адилю, что его Всевышний любит по-особому, и потому он попадёт прямиком в рай. Но Адиль не хочет в рай без своей мамы. Однажды он узнаёт от другого 8-летнего мальчика, что если отвести маму пешком в священный город Мекку, то она может попасть в рай. Маму Адиль везёт на тележке через Казахстан, паромом через Каспий, Азербайджан, Турцию, а дальше через охваченную войной Сирию. Чем закончится путешествие?