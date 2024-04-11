Свежее кино в Хабаровске: страшные тайны острова в тумане

Новая кинонеделя, которая традиционно начинается по четвергам, на удивление богата премьерами. И чего только не представили прокатчики вниманию зрителей. Много фантастики, драм, ужастики и семейные картины. Обо всём по порядку в обзоре новинок больших экранов от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Туман», 12+, продолжительность — 88 мин.
Психологический триллер, Россия, реж.: Наталия Гугуева.
Эта лента — дебют в художественном жанре мастера отечественной документалистики Наталии Гугуевой. Её «Форсаж», «НЕрасставание», «Свидетели любви» вписаны в золотой фонд российского документального кино. «Туман» — кино о начинающей документалистке, которая в поисках шокирующей истории отправляется на затерянную в арктическом Баренцовом море метеостанцию на скалистом острове. Здесь она пытается провести самостоятельное расследование загадочной гибели молодой супружеской пары метеорологов. При этом, главная героиня сталкивается со страшными загадками, которые ей предстоит разгадать. А ещё это фильм о непростых отношениях между мужчиной и женщиной.
— Эта тема близка большому количеству людей, поэтому мы считаем, что наша картина зрительская и жанровая, хотя она имеет и все признаки авторского высказывания. Я получаю после показов большое количество откликов от зрителей, в которых они с волнением делятся тем, что подобная ситуация тяжело переживается ими годами, иногда десятилетиями«, — объяснила Наталия Гугуева в интервью “АртМосковии”.
Фильм «Туман» с успехом был представлен на многих отечественных и международных кинофестивалях и удостоился 24 наград.
«Падение империи», 16+, продолжительность — 109 мин.
Драма, США, Великобритания, реж.: Алекс Гарленд.
Каким может быть падение американской империи, зрителям представил режиссёр Алекс Гарленд. США погружаются в новую кровопролитную гражданскую войну. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падёт. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.
«Золото Рейна», 18+, продолжительность — 138 мин.
Криминальная драма, Германия, Италия, Нидерланды, реж.: Фатих Акин.
Настоящей школой для маленького Xatar`а были улицы. Повзрослев, он становится вышибалой и дилером, но однажды теряет крупную партию товара. Тогда вместе с сообщниками он похищает из инкассаторского фургона золото на 1,7 млн евро. Золото словно испаряется в воздухе, а Xatar попадает в тюрьму и превращается в самого известного гангста-рэпера Германии.
«Джойка», 16+, продолжительность — 110 мин.
Драма, США, Новая Зеландия, реж.: Джеймс Напье.
Джой Уомак — одна из немногих американок, которой удалось попасть в элитный мир русского балета. Невзирая на отговоры семьи и друзей, девушка отправляется в Россию и, подражая своим любимым русским балеринам, сражается за признание представителей лучшей балетной школы в мире. Но за красотой танца скрывается мир боли и жестокой конкуренции.
«Дыши!», 16+, продолжительность — 93 мин.
Фантастика, США, реж.: Стефон Бристоль.
В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашёл спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обречённом мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдёт на всё, чтобы подарить своей дочке хотя бы ещё несколько бесценных глотков воздуха.
«Манкимэн», 18+, продолжительность — 121 мин.
Боевик, США, Канада, Сингапур, Индия, реж.: Дев Патель.
Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Всё больше погружаясь в тайный мир, он сводит счёты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей всё. Имя ему — Манкимэн.
«След киллера», 18+, продолжительность — 92 мин.
Триллер, США, Великобритания, реж.: Терри Макдона.
Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придётся отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.
«Я — кот», 16+, продолжительность — 91 мин.
Комедия, Венгрия, реж.: Розалия Селецки.
Фани уже 30, и она до сих пор одна из-за страха встретить маньяка. Когда у неё появляется сосед, Фани не обращает на него никакого внимания — он настолько неинтересный, что и маньяком его представить трудно. Но его кот начинает говорить с Фани, и к сожалению, слышит его только она. Кот становится её близким другом, который понимает и поддерживает её. Теперь её парень — кот.
«Собачья жизнь: Друзья навек», 12+, продолжительность — 104 мин.
Семейная драма, Китай, реж.: Ван Сяоле.
Когда в семье наступают непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.
«Неожиданные связи», 16+, продолжительность — 92 мин.
Комедия, Франция, реж.: Жюльен Эрве.
Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения.
Но сюрприз обернётся фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!
«Рай под ногами матерей», 16+, продолжительность — 140 мин.
Драма, Киргизия, реж.: Руслан Акун.
История 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребёнка. Адиль живет в небольшом селе со своей 75-летней матерью, Райхан апа, которая всегда говорит Адилю, что его Всевышний любит по-особому, и потому он попадёт прямиком в рай. Но Адиль не хочет в рай без своей мамы. Однажды он узнаёт от другого 8-летнего мальчика, что если отвести маму пешком в священный город Мекку, то она может попасть в рай. Маму Адиль везёт на тележке через Казахстан, паромом через Каспий, Азербайджан, Турцию, а дальше через охваченную войной Сирию. Чем закончится путешествие?
«Дождь из мужчин», 18+, продолжительность — 98 мин.
Комедия, Франция, реж.: Каролин Виньяль.
Милая и немного сумасбродная Ирис имеет всё, о чём только можно мечтать — безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, в котором отбоя нет от посетителей, чудесная квартира и верные друзья. Но уже много лет между супругами нет близости. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как на неё обрушивается дождь из молодых, зрелых, брутальных и романтичных мужчин.
«Паранормальные явления. Мост призраков», 18+, продолжительность — 88 мин.
Ужасы, остров Тайвань, реж.: Лестер Ши.
В 2016 году группа студентов решает проверить местную легенду о 13-й ступени, которая появляется 29 февраля на лестнице возле моста, и призраке когда-то утонувшей здесь девушки. Эксперимент удался, на следующий день пять искалеченных тел нашли в разных местах кампуса. Ровно четыре года спустя журналисты снимают репортаж и проводят собственное расследование того ужасного происшествия.
«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца», 18+, продолжительность — 90 мин.
Ужасы, комедия, Канада, реж.: Ариан Луи-Сейз.
Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако, когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для Саши, жизнь девушки оказывается под угрозой. К счастью, вскоре она встречает Пола — депрессивного подростка. Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее предсмертное желание.
«Фея и белый кит», 12+, продолжительность — 85 мин.
Мультфильм, фэнтези, Китай, реж.: Чэнь Си, Чэнь Вэйцзянь.
С самых древних времён волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический танец ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить танец ветра и спрятать животное от браконьеров..