В Топкинском микрорайоне Иркутска прошел конкурс «А ну-ка, бабушки»

В среду, 10 апреля, в школе № 50 состоялся конкурс «А ну-ка, бабушки» (6+). В нем приняло участие старшее поколение Топкинского микрорайона, предместья Радищева и Марата. Мероприятие было организовано по инициативе вице-спикера думы Юрия Коренева, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города Иркутска.
Впервые конкурсное состязание прошло в этом же зале 2 ноября 2012 года по инициативе Юрия Коренева и председателя ТОС «Радищева» Людмилы Барановой, которые в дальнейшем стали главными организаторами.
«В городе Иркутске свыше 160 тысяч пенсионеров и большинство из них потеряли социальные связи и испытывают чувство одиночества. Кроме того, многие из них имели свою мечту, которую не успели реализовать. Наш конкурс — это уникальная площадка, где жители старшего возраста могут продемонстрировать свои таланты: спеть, станцевать разыграть сценку, показать спортивное мастерство или свою креативность и знания», — отметил Корнев.
Победителем стали «Неугомонные», которые также завоевали и «Приз зрительских симпатий». Второе место заняла команда «Очаровашки», а закрыли тройку лидеров «Пионерочки-пенсионерочки». Среди участниц определили победителей в номинациях: «Самая мудрая», «Самая элегантная», «Самая спортивная», «Самая артистичная».
Каждый член команды получил в подарок сертификат в магазины, фирменную кружку с эмблемой конкурса и книгу Юрия Коренева.