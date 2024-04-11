В Топкинском микрорайоне Иркутска прошел конкурс «А ну-ка, бабушки»

«В городе Иркутске свыше 160 тысяч пенсионеров и большинство из них потеряли социальные связи и испытывают чувство одиночества. Кроме того, многие из них имели свою мечту, которую не успели реализовать. Наш конкурс — это уникальная площадка, где жители старшего возраста могут продемонстрировать свои таланты: спеть, станцевать разыграть сценку, показать спортивное мастерство или свою креативность и знания», — отметил Корнев.