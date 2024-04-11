Власти Свердловской области пояснили, зачем им новые автомобили

Свердловское правительство закупает десять новых автомобилей. Как пояснили в департаменте информационной политики, в гараже регионального правительства находятся легковые автомобили, автобусы и грузовой транспорт, которые обслуживают исполнительные и законодательные органы власти, а также мероприятия регионального, федерального и международного уровней. Почти четверть легковых автомобилей — 24% — 2005−2007 годов выпуска имеют пробег около одного миллиона километров каждая. Еще 22% машин 2008−2010 годов выпуска имеют пробег около 700 тысяч километров.
«Новые автомобили не закупались автохозяйством правительства Свердловской области с 2021 года, когда в гараж были приобретены Toyota Camry российского производства. В 2024 году автомобили приобретаются на конкурсной основе к поведению Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге в сентябре 2024 года», — уточнили в дипе.
После проведения аукциона и поставки новых машин размеры автопарка свердловского правительства не увеличатся, так как старые автомобили 2005−2006 годов отправят в муниципалитеты.
Напомним, на закупку нового транспорта планируют направить более 66 миллионов рублей.