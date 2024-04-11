Власти Свердловской области пояснили, зачем им новые автомобили

Свердловское правительство закупает десять новых автомобилей. Как пояснили в департаменте информационной политики, в гараже регионального правительства находятся легковые автомобили, автобусы и грузовой транспорт, которые обслуживают исполнительные и законодательные органы власти, а также мероприятия регионального, федерального и международного уровней. Почти четверть легковых автомобилей — 24% — 2005−2007 годов выпуска имеют пробег около одного миллиона километров каждая. Еще 22% машин 2008−2010 годов выпуска имеют пробег около 700 тысяч километров.