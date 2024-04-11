Жительницу Красноярского края оштрафовали за сравнение замдиректора школы с сибирским валенком

По информации ведомства, 50-летняя мама девятиклассника из села Средняя Агинка, входившая в состав родительского комитета по школьному питанию, оказалась недовольна меню в столовой. Оно показалось ей несбалансированным.

Тогда женщина стала публично высказывать мнение. На что руководство школы, как она посчитала, не отреагировало должным образом и не исправило предполагаемые нарушения. Тогда мама девятиклассника зарегистрировалась во «Вконтакте» и подписалась на официальную страницу образовательного учреждения. Там она оставила гневные комментарии с критикой школы и оскорблениями в сторону заместителя директора.