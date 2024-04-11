Жительницу Красноярского края оштрафовали за сравнение замдиректора школы с сибирским валенком

Жительница Красноярского края оскорбляла замдиректора школы из-за меню в столовой. Ее оштрафовали. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
По информации ведомства, 50-летняя мама девятиклассника из села Средняя Агинка, входившая в состав родительского комитета по школьному питанию, оказалась недовольна меню в столовой. Оно показалось ей несбалансированным.
«В одном из комментариев она дала негативную оценку когнитивным способностям заместителя директора, сравнив их с исконно русской войлочной обувью», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Женщина вину отрицает. Она объяснила, что опечаталась из-за плохого зрения, а получившийся от ошибки пальца комментарий на самом деле она не разделяет.
Правоохранители с жительницей Средней Агинки не согласились. Теперь ей придется заплатить 5 тысяч рублей за оскорбление.