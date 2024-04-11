Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Красноярского края оштрафовали за сравнение замдиректора школы с сибирским валенком

Жительница Красноярского края оскорбляла замдиректора школы из-за меню в столовой. Ее оштрафовали.

Источник: AP 2023

Жительница Красноярского края оскорбляла замдиректора школы из-за меню в столовой. Ее оштрафовали. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По информации ведомства, 50-летняя мама девятиклассника из села Средняя Агинка, входившая в состав родительского комитета по школьному питанию, оказалась недовольна меню в столовой. Оно показалось ей несбалансированным.

Тогда женщина стала публично высказывать мнение. На что руководство школы, как она посчитала, не отреагировало должным образом и не исправило предполагаемые нарушения. Тогда мама девятиклассника зарегистрировалась во «Вконтакте» и подписалась на официальную страницу образовательного учреждения. Там она оставила гневные комментарии с критикой школы и оскорблениями в сторону заместителя директора.

«В одном из комментариев она дала негативную оценку когнитивным способностям заместителя директора, сравнив их с исконно русской войлочной обувью», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Женщина вину отрицает. Она объяснила, что опечаталась из-за плохого зрения, а получившийся от ошибки пальца комментарий на самом деле она не разделяет.

Правоохранители с жительницей Средней Агинки не согласились. Теперь ей придется заплатить 5 тысяч рублей за оскорбление.

штрафы