В Красноярске впервые пройдет VK Fest 2024

Известно, что звёздными гостями фестиваля станут рэп-исполнитель Баста, певица Mary Gu, рэпер Хаски, поп-звёзды Ramil", INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута. Список будет пополняться. В скором времени VK Fest представит известных спикеров и блогеров, которые выступят на фестивале.
Стоит отметить, что Красноярск станет вторым городом, в котором состоится фестиваль. Билеты доступны на сайте vkfest.ru, сообщает пресс-служба Сибирского института развития креативных индустрий.
VK Fest соберёт гостей в девятый раз, впервые он прошёл 10 лет назад. В 2023 году фестиваль объединил 200 тысяч посетителей и 500 селебрити, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.