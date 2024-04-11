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В Красноярске впервые пройдет VK Fest 2024

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 июня на острове Татышеве в Красноярске пройдёт VK Fest.

Источник: Сибирский институт развития креативных индустрий

Известно, что звёздными гостями фестиваля станут рэп-исполнитель Баста, певица Mary Gu, рэпер Хаски, поп-звёзды Ramil", INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута. Список будет пополняться. В скором времени VK Fest представит известных спикеров и блогеров, которые выступят на фестивале.

Стоит отметить, что Красноярск станет вторым городом, в котором состоится фестиваль. Билеты доступны на сайте vkfest.ru, сообщает пресс-служба Сибирского института развития креативных индустрий.

VK Fest соберёт гостей в девятый раз, впервые он прошёл 10 лет назад. В 2023 году фестиваль объединил 200 тысяч посетителей и 500 селебрити, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.

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