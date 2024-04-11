Алиханов поручил выделить деньги семьям погибших на судне «Капитан Лобанов»

Всего в экипаже траулера было семь человек. Изначально в областном правительстве утверждали, что погиб один рыбак, остальные — пострадали. Вместе с тем ряд телеграм-каналов, а затем и СМИ со ссылкой на телеграм-каналы сообщали о троих погибших на траулере. Официально эту информацию подтвердили только 25 марта.