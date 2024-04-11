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В горах Алматинской области возможен сход снежных лавин

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает, что существует опасность схода снежных лавин в горах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС области.

Источник: gov.kz

Согласно информации, распространенной ДЧС Алматинской области, в горах 11—15 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

Спасатели призвали граждан, туристов и отдыхающих не выходить на снежные склоны, в связи с возможностью схода лавин, соблюдать все меры безопасности в горной местности.

— На южных склонах Иле-Алатауских гор есть 55 участков, где имеется опасность схода лавин — в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах. В основном сход снежных лавин связан с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков в виде дождя или снега.

говорится в сообщении.