В горах Алматинской области возможен сход снежных лавин

— На южных склонах Иле-Алатауских гор есть 55 участков, где имеется опасность схода лавин — в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах. В основном сход снежных лавин связан с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков в виде дождя или снега.