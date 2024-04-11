Сколько детей родилось в 2023 году в Казахстане

По данным ведомства, в прошлом году на свет появилось 388 428 малышей.
Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (26,74 человека на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и городе Шымкенте (25,70).
К примеру, в Туркестанской области в 2023 году родилось 55 755 детей, в Алматы — 35 488, в Астане — 29 415. В Шымкенте — 31 022. В Мангистауской области родилось в 2023 году 20 780 человек.
Что же касается возрастных показателей, основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 25−29 лет и составляют 28,9 процента и в возрасте 30−34 лет — 26,2 процента.
«Число умерших детей в возрасте до 5 лет в 2023 году составило 3 894 человека, коэффициент детской смертности составил 10,03 на 1000 родившихся. Число умерших до одного года составило 2 998 младенцев, коэффициент младенческой смертности — 7,67 на 1000 живорожденных».
Как известно, данные по естественному движению населения собираются и обрабатываются на основании записей актов гражданского состояния, зарегистрированных в органах РАГС. В число родившихся включены только родившиеся живыми.
Общий коэффициент рождаемости — это показатель, определяющий интенсивность деторождения по отношению ко всему населению. Представляет собой отношение общего числа родившихся живыми в течение определенного периода к средней численности населения. Как правило, рассчитывается на 1000 населения.
Коэффициент младенческой смертности — показатель, определяющий уровень смертности детей в возрасте до одного года. Рассчитывается отношением числа умерших в возрасте до 1 года к числу родившихся живыми. Коэффициент младенческой смертности рассчитывается на 1000 живорождений.