Водителя «Башавтотранса» лишили прав за наезд на ребенка в Уфе

Согласно материалам дела, ДТП произошло в декабре 2023 года на улице Софьи Перовской, когда водитель, управляя НефАЗом, выехал на желтый сигнал светофора и сбил ребенка, переходившего дорогу с бабушкой.
Водитель признал вину, но отметил, что ребенок выбежал на дорогу внезапно.
Лишая водителя «Башавтотранс» прав, суд пришел к мнению, что назначение более мягкого наказания «не соответствует интересам общества, учитывая задачи законодательства об административных правонарушениях по обеспечению безопасности дорожного движения, приоритетом которого является жизнь и здоровье его участников».