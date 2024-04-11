Водителя «Башавтотранса» лишили прав за наезд на ребенка в Уфе

Лишая водителя «Башавтотранс» прав, суд пришел к мнению, что назначение более мягкого наказания «не соответствует интересам общества, учитывая задачи законодательства об административных правонарушениях по обеспечению безопасности дорожного движения, приоритетом которого является жизнь и здоровье его участников».