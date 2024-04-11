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Водителя «Башавтотранса» лишили прав за наезд на ребенка в Уфе

Октябрьский райсуд Уфы на полтора года лишил прав водителя ГУП «Башавтотранс» за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ), указывается в опубликованном на сайте суда постановлении.

Согласно материалам дела, ДТП произошло в декабре 2023 года на улице Софьи Перовской, когда водитель, управляя НефАЗом, выехал на желтый сигнал светофора и сбил ребенка, переходившего дорогу с бабушкой.

Водитель признал вину, но отметил, что ребенок выбежал на дорогу внезапно.

Лишая водителя «Башавтотранс» прав, суд пришел к мнению, что назначение более мягкого наказания «не соответствует интересам общества, учитывая задачи законодательства об административных правонарушениях по обеспечению безопасности дорожного движения, приоритетом которого является жизнь и здоровье его участников».

ГИБДД