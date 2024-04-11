«В Донецке чище»: в Новосибирске депутат Антонов раскритиковал уборку мусора в городе

«Я предложил перевести наши службы, которые занимаются содержанием дорог, не на оплату процесса, а результата, — продолжает Ростислав Антонов. — Вот у них есть дорога, и они её содержат: платить надо за выполненную работу. Наши МКУ они нацелены не на результат сейчас, а на процесс. Сотрудники просто получают деньги за то, что вышли на работу. А я предложил платить им за чистоту».