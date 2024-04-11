«В Донецке чище»: в Новосибирске депутат Антонов раскритиковал уборку мусора в городе

Редакцию Сиб.фм читатели завалили фотографиями с грязным городом. После схода снега во многих спальных районах обнажились горы пластика и других бытовых отходов. На некоторые жалобы УК не реагируют вовсе. Депутат горсовета Ростислав Антонов не раз предлагал применять к коммунальщикам кардинальные меры.
«У нас есть портал “Мой Новосибирск”, и в рамках этого проекта можно было сделать паспорта улиц. Подмели место — выложили туда: улица убрана такого-то числа. Положили асфальт — опять написали, что это было такого-то числа. Чтобы был паспорт каждой улицы, и каждый мог его увидеть, — рассказал Сиб.фм Ростислав Антонов.
— Я предлагал это письменно и поднимал вопрос на комиссии по контролю. Писал в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константину Васильеву, там это всё и было похоронено".
Как известно, экс-начальник дептранса Константин Васильев попал в СИЗО по обвинению в махинациях с бюджетными деньгами, которые как раз выделялись для благоустройства дорог. А комиссия по контролю над уборкой улиц в Новосибирске так и не собралась.
«Я предложил перевести наши службы, которые занимаются содержанием дорог, не на оплату процесса, а результата, — продолжает Ростислав Антонов. — Вот у них есть дорога, и они её содержат: платить надо за выполненную работу. Наши МКУ они нацелены не на результат сейчас, а на процесс. Сотрудники просто получают деньги за то, что вышли на работу. А я предложил платить им за чистоту».
«В Донецке тротуары моют шампунем, здесь чисто. Хочу отметить, что сам город содержится лучше, чем Новосибирск!», — заключил новосибирский депутат.