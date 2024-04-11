Сергей Собянин: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

В прошлом году речной транспорт поставил рекорд по числу пассажиров. На круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 миллиона поездок — на 22 процента больше, чем в 2022-м. В минувшем году после реконструкции открыли Южный речной вокзал и создали два регулярных маршрута речного электротранспорта.