Массовую гибель рыбы наблюдают в Волгограде и области

Между тем рыба гибнет и в других регионах России. Только утром 11 апреля о происшествии сообщили в Калужской области — здесь на берегах реки Страдаловки лежат мертвые толстолобики, окуни и подлещики. В ситуации разбираются специалисты. Также в четверг стало известно, что в Вологде по непонятной причине скончались обитатели городского пруда. Ранее сообщалось, что леса Волгоградской области закроют для посещения жителями региона из-за борьбы с вредителями.