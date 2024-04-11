Массовую гибель рыбы наблюдают в Волгограде и области

О массовой гибели рыбы в поселке Максима Горького в Советском районе Волгограда рассказывают его жители. Первыми мертвые тушки обнаружили дети. ЧП обсуждают в местном паблике, но понять его причины горьковчане не могут.
В случившемся подозревают браконьеров с электроудочкой, делится bloknot-volgograd.ru. Также одна из версий — массовое отравление рыбы. Ранее жители Палласовского района пожаловались — у них речные обитатели из-за паводка оказались на полях и большинство из них погибли, а часть люди собрали руками. Нашлись и те, кто снял происходящее на видео.
Между тем рыба гибнет и в других регионах России. Только утром 11 апреля о происшествии сообщили в Калужской области — здесь на берегах реки Страдаловки лежат мертвые толстолобики, окуни и подлещики. В ситуации разбираются специалисты. Также в четверг стало известно, что в Вологде по непонятной причине скончались обитатели городского пруда. Ранее сообщалось, что леса Волгоградской области закроют для посещения жителями региона из-за борьбы с вредителями.