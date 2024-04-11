В Волгограде вводили ограничения на полеты утром 11 апреля

«Вылет должен был состояться по расписанию — в 05.45, фактическое время вылета из волгоградского аэропорта — 07.15. Таким образом, задержка рейса составила 1 час 30 минут», — сообщили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе воздушной гавани областной столицы.
Вместе с тем, в соответствии с официальным сообщением Минобороны РФ, минувшей ночью была отражена массированная атака с применением беспилотников.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — отметили в ведомстве. — Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один), Липецкой (один) областей, Республики Мордовии (два).
Напомним, Волгоградская область неоднократно подвергалась атакам украинских БПЛА. Последняя из них была отражена в Городищенском районе Волгоградской области 8 марта этого года. В тот день в связи с водившимися ограничениями на полеты рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград перенаправили в аэропорт Астрахани. Кроме того, были задержаны два рейса из Москвы.