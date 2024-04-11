В Волгограде вводили ограничения на полеты утром 11 апреля

Напомним, Волгоградская область неоднократно подвергалась атакам украинских БПЛА. Последняя из них была отражена в Городищенском районе Волгоградской области 8 марта этого года. В тот день в связи с водившимися ограничениями на полеты рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград перенаправили в аэропорт Астрахани. Кроме того, были задержаны два рейса из Москвы.