В Севастополе проходит тренировка Черноморского флота

В четверг, 11 апреля, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, тренировка проходит Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты. Планируется, что она продлится ориентировочно до полудня. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Глава города-героя отметил, что это мероприятие предусматривает стрельбу из стрелкового оружия.
— В городе все спокойно, — заключил Развожаев.