В Севастополе проходит тренировка Черноморского флота

По его словам, тренировка проходит Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты. Планируется, что она продлится ориентировочно до полудня. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Глава города-героя отметил, что это мероприятие предусматривает стрельбу из стрелкового оружия.