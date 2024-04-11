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В Севастополе проходит тренировка Черноморского флота

Развожаев: Черноморский флот проводит тренировку в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 11 апреля, Черноморский флот России проводит тренировку в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировка проходит Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты. Планируется, что она продлится ориентировочно до полудня. Как пояснил севастопольский губернатор, флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Глава города-героя отметил, что это мероприятие предусматривает стрельбу из стрелкового оружия.

— В городе все спокойно, — заключил Развожаев.