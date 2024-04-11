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В Самарской области на Жигулевской ГЭС 13 апреля откроют первые затворы

На Жигулевской ГЭС пропуск воды через плотину будут увеличивать постепенно.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 апреля 2024 года, на Жигулевской ГЭС в Самарской области будут открыты первые затворы водосливной плотины. Это необходимо для поддержания установленного Росводресурсами режима работы.

— Для сохранения рыбных ресурсов открытие водосливной плотины будет происходить постепенно. Первоначально три затвора поднимут всего на полметра, — сообщают в пресс-службе Жигулевской ГЭС.

В таком состоянии они будут удерживаться не менее 8 часов. В дальнейшем пропуск воды через водосбросную плотину будет поэтапно увеличиваться. Такой график установлен Федеральным агентством водных ресурсов для обеспечения нереста рыбы. Ранее губернатор, рассказывая о паводковой обстановке, отметил, что в регионе готовы к повышенному сбросу воды.

экология