В Самарской области на Жигулевской ГЭС 13 апреля откроют первые затворы

В таком состоянии они будут удерживаться не менее 8 часов. В дальнейшем пропуск воды через водосбросную плотину будет поэтапно увеличиваться. Такой график установлен Федеральным агентством водных ресурсов для обеспечения нереста рыбы. Ранее губернатор, рассказывая о паводковой обстановке, отметил, что в регионе готовы к повышенному сбросу воды.