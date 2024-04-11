Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с Восточного с третьей попытки

Запуски ракеты «Ангара» можно назвать «летными испытаниями ракетоносителя», говорил РБК научный журналист Михаил Котов. «Это значит, что ракета проходит испытания, связанные с тем, что она первый раз запускается. Да и в принципе ракета “Ангара” еще не завершила свой этап летно-конструкторских испытаний, поэтому какие-то переносы, автоматические отмены — это часть норм», — добавлял он. Он указывал, что отмены пусков — это лучше, чем авария, во время которой можно потерять ракету.