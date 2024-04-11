Движение транспорта приостановят на участке проспекта Ленина в Нижнем Новгороде в связи с ремонтом железнодорожного переезда, сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова в социальных сетях.
Ограничения будут действовать на участке между парком Славы и домом № 90 «Б» по проспекту Ленина — с 22:00 13 апреля до 06:00 14 апреля.
«На время ремонта планируется прекратить движение троллейбусов маршрутов №№ 4 и 14. В связи с невозможностью выезда и въезда троллейбусов в депо через временно перекрытый участок улично-дорожной сети», — добавила Чернышова.
Работа автобусных маршрутов А-20, А-31, А-40, А-54, А-56, А-63, А-68, А-77, Т-13, Т-40, Т-59, Т-67, Т-97 и 307 будет организована по проспектам Кирова и Октября в оба направления.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что маршрут автобуса № 237 будет продлен с 20 апреля.