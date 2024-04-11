Омская ракета «Ангара-А5» наконец-то полетела

Сегодня, 11 апреля, в 12:00 по московскому времени в космос полетела ракета «Ангара-А5». Её запуск транслировали в соцсетях «Роскосмоса».



Ракету-носитель запустили после двух неудачных попыток. Изначально пуск планировался на 9 апреля, но дважды был перенесён на сутки из-за неполадок. «Ангара-А5» собирается на омском заводе «Полёт».