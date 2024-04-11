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Омская ракета «Ангара-А5» наконец-то полетела

Ракету-носитель запустили в космос.

Сегодня, 11 апреля, в 12:00 по московскому времени в космос полетела ракета «Ангара-А5». Её запуск транслировали в соцсетях «Роскосмоса».

Ракету-носитель запустили после двух неудачных попыток. Изначально пуск планировался на 9 апреля, но дважды был перенесён на сутки из-за неполадок. «Ангара-А5» собирается на омском заводе «Полёт».

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