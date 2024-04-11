В челябинском зоопарке появились на свет три козлёнка-богатыря

Козлята у Маши получились разные — один белый с чёрными пятнышками, другой — жгучий брюнет, у третьего шёрстка — с каштановым отливом. Малыши пока наслаждаются обществом родителей, не забывая докучать им, хорошо кушают и сладко спят. Кроме того, козлята уже начали совершать прогулки по территории в солнечные дни. Скоро с ними можно будет познакомиться в контактном зоопарке.
— Вот так Маша, вот так молодец! По её улыбке в конце видно, что мать тоже рада, как и мы, — отметила подписчица зоопарка Анна Тощева.
Напомним, с наступлением весны пернатые обитатели челябинского зоопарка начали масштабное переселение в летние «квартиры». Следом за лебедями и гусями свои «чемоданы собрали» даурские журавли, которые уже начали осваиваться в вольерах детского контактного зоопарка.