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В челябинском зоопарке появились на свет три козлёнка-богатыря

Сказку «Коза и трое козлят» в челябинском зоопарке наблюдают этой весной. Домашняя коза Маша родила трёх маленьких богатырей. Козлята оказались очень милыми и непоседливыми. Вскоре с ними можно будет погулять на территории зоосада, а пока — полюбоваться на видео.

Источник: пресс-служба челябинского зоопарка

Козлята у Маши получились разные — один белый с чёрными пятнышками, другой — жгучий брюнет, у третьего шёрстка — с каштановым отливом. Малыши пока наслаждаются обществом родителей, не забывая докучать им, хорошо кушают и сладко спят. Кроме того, козлята уже начали совершать прогулки по территории в солнечные дни. Скоро с ними можно будет познакомиться в контактном зоопарке.

— Вот так Маша, вот так молодец! По её улыбке в конце видно, что мать тоже рада, как и мы, — отметила подписчица зоопарка Анна Тощева.

Напомним, с наступлением весны пернатые обитатели челябинского зоопарка начали масштабное переселение в летние «квартиры». Следом за лебедями и гусями свои «чемоданы собрали» даурские журавли, которые уже начали осваиваться в вольерах детского контактного зоопарка.

флора и фауна