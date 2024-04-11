В челябинском зоопарке появились на свет три козлёнка-богатыря

Козлята у Маши получились разные — один белый с чёрными пятнышками, другой — жгучий брюнет, у третьего шёрстка — с каштановым отливом. Малыши пока наслаждаются обществом родителей, не забывая докучать им, хорошо кушают и сладко спят. Кроме того, козлята уже начали совершать прогулки по территории в солнечные дни. Скоро с ними можно будет познакомиться в контактном зоопарке.