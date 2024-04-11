У озера в Чурилово начали строить набережную с роллердромом и спортивными площадками

В четверг, 11 апреля, в челябинском микрорайоне Чурилово стартовали работы по благоустройству набережной Первого озера. Сейчас территория представляет собой неприглядный пустырь, но скоро она станет красивой и комфортной для прогулок жителей. Как будет выглядеть это место, рассказали и показали в мэрии Челябинска.