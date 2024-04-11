У озера в Чурилово начали строить набережную с роллердромом и спортивными площадками

Тёплая погода позволила дать старт благоустройству набережной. Сейчас на месте работает большегрузная техника.
— За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха, — сообщили в мэрии. — Изюминкой станет роллердром, который на зиму будет превращаться в каток.
На днях в Курчатовском районе Челябинска началась подготовка к преображению сквера на улице Молодогвардейцев. Там собираются построить входную зону и установить сухой фонтан. Подрядчик уже огородил территорию и завёз строительные материалы.