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У озера в Чурилово начали строить набережную с роллердромом и спортивными площадками

В четверг, 11 апреля, в челябинском микрорайоне Чурилово стартовали работы по благоустройству набережной Первого озера. Сейчас территория представляет собой неприглядный пустырь, но скоро она станет красивой и комфортной для прогулок жителей. Как будет выглядеть это место, рассказали и показали в мэрии Челябинска.

Источник: пресс-служба мэрии Челябинска

Тёплая погода позволила дать старт благоустройству набережной. Сейчас на месте работает большегрузная техника.

— За один сезон здесь укрепят береговую линию, обустроят спортивные и детские площадки, велодорожки и променад, а также места для тихого отдыха, — сообщили в мэрии. — Изюминкой станет роллердром, который на зиму будет превращаться в каток.

На днях в Курчатовском районе Челябинска началась подготовка к преображению сквера на улице Молодогвардейцев. Там собираются построить входную зону и установить сухой фонтан. Подрядчик уже огородил территорию и завёз строительные материалы.

строительство