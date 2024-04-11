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В Перми на месяц закроют движение по улице Свердловской

Движение транспорта ограничат на участке между Монастырской и Окулова.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на месяц закроют движение всех видов транспорта по улице Свердловской. Проезд перекроют на участке, расположенном между улицами Монастырской и Окулова. Ограничение начнет действовать с 00.00 часов пятницы, 12 апреля, и продлится до 00.00 часов 9 мая. Об этом сообщает Минтранс Прикамья.

Уточняется, что ограничение вводится для безопасности дорожного движения при строительстве ливневой канализации для жилого комплекса. Объезд закрытого участка возможен через соседние улицы.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации. Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными и осторожными, а также заранее планировать время и маршрут поездок.