В Перми на месяц закроют движение по улице Свердловской

В Перми на месяц закроют движение всех видов транспорта по улице Свердловской. Проезд перекроют на участке, расположенном между улицами Монастырской и Окулова. Ограничение начнет действовать с 00.00 часов пятницы, 12 апреля, и продлится до 00.00 часов 9 мая. Об этом сообщает Минтранс Прикамья.