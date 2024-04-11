В Кузбассе создали штаб по противодействию кибермошенничеству

По данным правительства Кузбасса, в регионе создали штаб по противодействию кибермошенничеству. Силовики, представители банков, провайдеры и операторы сотовой связи будут ежедневно отслеживать ситуацию и разбирать каждый мошеннический случай.
«Эти деньги идут на покупку оружия для ВСУ, армия врага покупает на них дроны, снаряды, которые летят в наших солдат и мирных жителей приграничных территорий. Наша общая задача — противостоять хорошо налаженной международной кибермафии, чтобы деньги из Кузбасса больше не уходили на счета мошенников», — заявил Сергей Цивилев.
Так, власти усилят профилактическую и разъяснительную работу (в том числе через СМИ). Сотовые операторы проработают техническую возможность автоматической блокировки спам-звонки и предупреждении абонентов об опасности телефонных мошенников.
Региональным отделениям банков рекомендовали пересмотреть схему выдачи кредитов, усилить контроль за переводами и обналичиванием крупных сумм и даже обращать внимание на эмоциональное состояние людей, которые приходят за деньгами.