В Кузбассе создали штаб по противодействию кибермошенничеству

«Эти деньги идут на покупку оружия для ВСУ, армия врага покупает на них дроны, снаряды, которые летят в наших солдат и мирных жителей приграничных территорий. Наша общая задача — противостоять хорошо налаженной международной кибермафии, чтобы деньги из Кузбасса больше не уходили на счета мошенников», — заявил Сергей Цивилев.