В МЧС оценили ситуацию с паводком на юге Челябинской области

Отмечается, что паводковую обстановку в регионе осложнили большие объемы снегозапасов и весенняя погода, когда плюсовые температуры стремились к 20 градусам. По прогнозам ГУ МЧС, в зоне подтопления и затопления могли оказаться 52 населенных пункта, 12453 человек, 3587 жилых дома в регионе.