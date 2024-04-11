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В МЧС оценили ситуацию с паводком на юге Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Юг Челябинской области выходит из весеннего половодья, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Источник: © РИА Новости

«В южных районах Челябинской области уровни воды идут на спад. В настоящий момент подтопленными остаются 37 приусадебных участков в трех населенных пунктах: селе Кизильское, селе Париж, поселке Бажова. Подтопленных жилых домов нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что паводковую обстановку в регионе осложнили большие объемы снегозапасов и весенняя погода, когда плюсовые температуры стремились к 20 градусам. По прогнозам ГУ МЧС, в зоне подтопления и затопления могли оказаться 52 населенных пункта, 12453 человек, 3587 жилых дома в регионе.

Пик половодья в южных районах области пройден, однако мониторинг паводковой обстановки продолжается, поскольку риски остаются, добавили в пресс-службе.

МЧС