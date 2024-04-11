«Вызовите МЧС! Мы тут утонем!» В Кузбассе из-за паводка людей снимали с крыш

Рвануть бы к родителям в деревню, так туда не проедешь — река затопила дорогу. Связи так и нет. Через чат в телеграм-канале мэрии удалось узнать, что родителей действительно сняли с крыши, они находятся в деревне в пункте временной эвакуации, их там кормят. Правда, даже на вторые сутки не все знают, где находятся их родственники — в таштагольских соцсетях родственники ищут 74-летнюю бабушку, которая до сих пор не выходит на связь.