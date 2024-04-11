«Вызовите МЧС! Мы тут утонем!» В Кузбассе из-за паводка людей снимали с крыш

В посёлке Усть-Кабырза Таштагольского района, что находится в Кузбассе рядом с известнейшим горнолыжным курортом Шерегешем, река вышла из берегов и затопила десятки домов. kuzbass.aif.ru узнал, как обстоят дела сейчас, и собрал эмоции людей, оказавшихся на крышах в ожидании спасателей.
«Весь материал уплыл».
— *** (конец — Ред.) Не бойся ты! Смотри че. Все, материал весь уплыл.
— Я боюсь!
— Да че ты боишься, стой тут. Блин, теплица плывет…
— Какая теплица, тут бы дом устоял!
«Крюковых Ивана усадьба. Минут 10 назад здесь воды не было. Район пекарни. Всё в воде. Центральную площадь затопило. Только что здесь не было воды буквально пять минут назад».
Так жители маленького посёлка комментируют паводок под многочисленными видео, разлетевшимися в кузбасских соцсетях за ночь. На них: плывущие заборы вместе с глыбами льда, почти полностью скрытые хозяйственные пристройки и люди, сидящие на крышах. Уже вчера, 10 апреля, уровень воды местной реки Мрассу тут превысил критический на 90 см и составил 540 см из-за затора на реке. Власти и спасатели создали оперативный штаб, взорвали лёд и около 17 часов выключили для безопасности людей электричество.
«Зона подтопления расширилась, по состоянию на 23.00 были затоплены 44 домовладения. В пункты временного размещения и к родственникам вывезли 71 человека», — докладывает глава Таштагольского района Андрей Орлов.
Вода, по данным МЧС, уходит. За последние полтора часа, если считать с 15.30 местного времени, её уровень снизился на два с лишним метра.
Но человеческого негодования много. «Слушайте, люди добрые и злые (как я), но это же трындец! Готовились-готовились к паводку (из каждого “утюга” отчитывались-отчитывались) да так и ничего путнего и не приготовили?» — пишет Евгения.
Власти уверяют, что в преддверии паводка сделали всё необходимое: лёд на месте вероятного затора подрывали и пробуривали. Имущество льготников застраховали за счёт бюджета, остальным предложили оформить страховку самостоятельно. Также жителей посёлка оповещали о действиях на случай паводка.
«Вода че резко поднялась? Видите, вода прибывает, уводите скот. Зачем в стайке-то его держать?» — недоумевают и сами кузбассовцы, глядя на видео пострадавших.
«Оповещали, просили эвакуироваться и забирать животных. В громкоговорители оповещали. Но люди неохотно покидали территории», — пишет Анастасия.
«Тем более, если оповещали, причем здесь власть и губернатор? Чтобы во все трубы кричать, как всё плохо?» — вопрошают другие.
Однако, по словам очевидцев, топило на глазах, и люди, готовясь к большой воде, не знали, что всё пойдёт именно по такому сценарию.
«Вторая волна идёт ещё больше».
Пять лет назад пенсионеры перебрались в посёлок Усть-Кабырза из Новокузнецка — так им приглянулся домик в тихом чистом месте на берегу Мрассу. До этого весной речка выходила из берегов, немного подтапливала огород. Вода постоит несколько дней — и отойдёт. На всякий случай хозяин отгонял машину на пригорок, поднимал повыше электроинструменты. Так сделал и накануне.
Утром 10 апреля супруги Кузнецовы (фамилия изменена — Ред.) проснулись от громкого шума воды за окном. Выглянули — и обомлели: река бежит по огороду. Ледяные глыбы врезаются в забор, ломают постройки.
Кузнецовы приготовили было резиновую лодку. Но утром поняли: куда там! Воды уже по пояс, течение настолько сильное, что они не осмелились — не выгребут, дождались моторку. День провели у знакомых. Спасатели подорвали лёд, и вода начала уходить. Вечером супруги вернулись в дом — вода отступила, решили ночевать дома.
А в 9 часов вечера звонок дочери в Новокузнецк, Галина Кузнецова встревоженно кричала в трубку: «Мы сидим на крыше. Стало ещё больше воды, чем утром. Вторая волна идёт, ещё больше. Вызовите МЧС! Мы тут утонем!».
Телефон у неё почти разрядился, муж свой утопил. Соседи тоже сидели на крышах. Вокруг темень — свет в деревне отключили, только страшно шумит вода под ногами.
Наталья набрала 112, там её успокоили — все силы на месте, всем помогут. Через пару часов мать позвонила, сказав, что они выбираются в безопасное место — и связь оборвалась.
Наталья снова в МЧС — там заверили, что всех спасли. Но тревога за родителей не отступала. Всю ночь женщина не спала, утром ждала любой информации из соцсетей, новостей из аккаунтов администрации.
«Больше всего пугает неизвестность! Ну скажите мне, что такие-то люди действительно спасены, находятся в тепле, накормлены. А то всякие мысли лезут… “— говорит kuzbass.aif.ru Наталья.
В такие моменты чего только не вспомнишь. Был пожар в «Зимней вишне», и родственникам тогда тоже по телефону сообщали, что всех спасли, а потом оказалось, что десятки погибли. Или аварии на кузбасских шахтах, где тоже родных успокаивают по телефону, а на деле много жертв.
Рвануть бы к родителям в деревню, так туда не проедешь — река затопила дорогу. Связи так и нет. Через чат в телеграм-канале мэрии удалось узнать, что родителей действительно сняли с крыши, они находятся в деревне в пункте временной эвакуации, их там кормят. Правда, даже на вторые сутки не все знают, где находятся их родственники — в таштагольских соцсетях родственники ищут 74-летнюю бабушку, которая до сих пор не выходит на связь.
«У меня претензий к спасателям нет, они знают своё дело и, видимо, сами не ожидали такой стихии. Плохо, что нет чёткого и оперативного информирования родных, приходится выискивать информацию. Вот увидела свежее видео из посёлка, что после подрыва льда вода стала отступать — и спокойнее стало», — говорит Наталья.
Как в других местах Кузбасса?
Накануне в результате затора на реке Томь в районе деревни Пятково (Юргинский район) подтопило около 30 жилых и 10 дачных домов на прибрежных улицах. После того, как затор ликвидировали, вода быстро ушла.
«Специалисты оказывают адресную помощь населению подтопленных территорий: откачивают воду из подвальных помещений, расчищают от мусора дворовые территории. Проводится информирование населения. Ежедневно при помощи беспилотной авиации проводится мониторинг паводковой обстановки», — пишут сотрудники регионального МЧС.
А в междуреченском посёлке Майзас накануне унесло понтонный мост с людьми. Жители решили воспользоваться переправой, которая официально была закрыта. К счастью, никто не пострадал, следователи проводят доследственную проверку.
В Новокузнецке начали эвакуировать маломобильные группы населения из подтопляемых территорий — это 6-й км, Вертолётная площадка, Форштадт. Соответствующие службы (соцзащита, здравоохранение, администрации районов) уже приступили к работе.