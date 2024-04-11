Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта в Минске с 13 до 15 апреля временно ограничат на пр. Независимости

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением дорожных работ временные ограничения в движении транспорта будут введены 13—15 апреля на участках столичного проспекта Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Временное ограничение движения вводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова. Оно будет действовать с 00.40 13 апреля до 5.00 15 апреля.

С 00.40 13 апреля до 5.00 14 апреля на указанном участке предусмотрено закрытие движения всех видов транспорта по проспекту Независимости в обоих направлениях с сохранением правых поворотов на улицу Козлова и проспект Машерова. Движение транспорта через перекресток со стороны улицы Козлова, а также со стороны проспекта Машерова будет организовано по первой и второй полосам движения.

С 5.00 14 апреля до 5.00 15 апреля предусмотрено полное закрытие движения всех видов транспорта на участке проспекта Независимости от улицы Козлова до бульвара Мулявина и частичное — со стороны площади Победы с сохранением поворота на улицу Козлова. Движение транспорта на перекрестке со стороны проспекта Машерова будет организовано только по первой полосе движения, а со стороны улицы Козлова — закрыто.