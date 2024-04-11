Движение транспорта в Минске с 13 до 15 апреля временно ограничат на пр. Независимости

С 00.40 13 апреля до 5.00 14 апреля на указанном участке предусмотрено закрытие движения всех видов транспорта по проспекту Независимости в обоих направлениях с сохранением правых поворотов на улицу Козлова и проспект Машерова. Движение транспорта через перекресток со стороны улицы Козлова, а также со стороны проспекта Машерова будет организовано по первой и второй полосам движения.