Движение транспорта в Минске с 13 до 15 апреля временно ограничат на пр. Независимости

Временное ограничение движения вводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова. Оно будет действовать с 00.40 13 апреля до 5.00 15 апреля.
С 00.40 13 апреля до 5.00 14 апреля на указанном участке предусмотрено закрытие движения всех видов транспорта по проспекту Независимости в обоих направлениях с сохранением правых поворотов на улицу Козлова и проспект Машерова. Движение транспорта через перекресток со стороны улицы Козлова, а также со стороны проспекта Машерова будет организовано по первой и второй полосам движения.
С 5.00 14 апреля до 5.00 15 апреля предусмотрено полное закрытие движения всех видов транспорта на участке проспекта Независимости от улицы Козлова до бульвара Мулявина и частичное — со стороны площади Победы с сохранением поворота на улицу Козлова. Движение транспорта на перекрестке со стороны проспекта Машерова будет организовано только по первой полосе движения, а со стороны улицы Козлова — закрыто.