Резкое обрушение атмосферного давления ожидается в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, днем 11 апреля в центре города барометры показывали 746 мм ртутного столба при норме 743 мм.
«В течение суток давление понизится до 734 мм», — говорится в комментарии регионального ЦГМС.
Отметим, колебания атмосферного давления происходят постоянно. Но обычно они составляют 1−2 мм ртутного столба и не ощущаются человеком. Повышение или понижение на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов.
Метеозависимым рекомендуется придерживаться щадящего режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Важно употреблять назначенные лечащим врачом лекарственные препараты.
В ближайшие сутки в Челябинской области местами пройдут небольшие дожди, в горах — умеренные, ночью в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1−6, днем — 15−20, в горах — 9−14 тепла.
В Челябинске ночью 12 апреля плюс 4−6, днем в пятницу — 15−17, небольшой дождь, порывы ветра до 14 м/с.
В выходные столбики термометров опустятся на 10 и более градусов.