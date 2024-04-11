Резкое обрушение атмосферного давления ожидается в Челябинске

Отметим, колебания атмосферного давления происходят постоянно. Но обычно они составляют 1−2 мм ртутного столба и не ощущаются человеком. Повышение или понижение на 5−7 мм сказывается на пожилых, людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, и молодые люди часто ощущают головные боли, головокружения и дискомфорт при изменении погодных условий. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов.