Более 250 нижегородцев высказались о судьбе «Красного просвещенца»

Более 250 отзывов на результаты последней экспертизы об исторической ценности квартала «Красный просвещенец» получили в управлении госохраны объектов культурного наследия. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в УГООКН региона.
Третья экспертиза проводилась с 1 по 22 марта. Для оценки исторической ценности застройки привлекали двух экспертов из Казани. Специалисты подробно рассмотрели историю и архитектурные особенности застройки. В итоге эксперты единогласно выдали отрицательное заключение о целесообразности включения «Красного просвещенца» в реестр ОКН.
С 27 марта по 4 апреля проводились общественные обсуждения результатов экспертизы. Было получено более 250 отзывов. Сейчас их обрабатывают и составляют сводку предложений, которую опубликуют на сайте УГООКН. После — примут решение о включении либо отказе во включении объекта в реестр ОКН.
Изначально на рассмотрение УГООКН поступили два акта государственной историко-культурной экспертизы с противоположными выводами. Первая экспертиза, которая проводилась в декабре, не выявила ценности квартала в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Невзоровых и Тверской.
Повторную экспертизу проводили с конца декабря до середины января. К работе привлекли других трех экспертов из Санкт-Петербурга, Пскова и Брянска, которые учли недоработки первой экспертизы и рассмотрели известных нижегородцев, которые жили или были связаны с «Красным просвещенцем», уникальность архитектуры зданий и особенности организации квартала.
Ко второй экспертизе УГООКН предъявило несколько замечаний. В начале марта эти же эксперты устранили замечания. При этом они повторно сочли целесообразным включить «Красный просвещенец» в реестр объектов культурного наследия. С учетом противоположных мнений экспертиз УГООКН назначило третью экспертизу.
Напомним, «Красный просвещенец» — квартал-эксперимент 1920‑х годов, расположенный в границах улиц Невзоровых, Ашхабадской, Белинского и Тверской. Нижегородские врачи, профессора, архитекторы объединились в кооператив и нестандартно решили для себя проблему с нехваткой жилья.
Представители интеллигенции построили на окраине города квартал из 16 деревянных домов, рассчитанных на 64 семьи. В каждую квартиру вел отдельный вход-подъезд, к которому примыкал мини-садик. Так, жители квартала создали собственный город-сад.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что сокращенный проект КРТ квартала «Красный просвещенец» пришлось пересмотреть в Нижнем Новгороде.