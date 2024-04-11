Кузбасский инспектор в командировке на Кавказе помог мужчине попасть домой

Старший инспектор отделения организационно-аналитической работы находился в служебной командировке на Северном Кавказе и увидел, как по федеральной трассе шёл мужчина. Выяснилось, что он приехал на один из горнолыжных курортов на заработки, но работу не нашёл. Оставшись без денег, отправился домой пешком и шёл двое суток.