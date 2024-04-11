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Кузбасский инспектор в командировке на Кавказе помог мужчине попасть домой

Житель Подмосковья двое суток шёл с горнолыжного курорта, где ему не удалось найти работу.

Кузбасская полиция сообщает, что капитан полиции из Прокопьевска Дмитрий Кретов помог жителю Подмосковья добраться домой.

Старший инспектор отделения организационно-аналитической работы находился в служебной командировке на Северном Кавказе и увидел, как по федеральной трассе шёл мужчина. Выяснилось, что он приехал на один из горнолыжных курортов на заработки, но работу не нашёл. Оставшись без денег, отправился домой пешком и шёл двое суток.

Кузбасский полицейский решил помочь человеку, попавшему в трудную ситуацию. Он зарядил гражданину мобильный телефон, купил ему еду и напитки. Также Дмитрий договорился с дальнобойщиком, который следовал в попутном направлении, о том, что тот подвезёт мужчину.

Накануне житель Подмосковья позвонил полицейскому и сообщил, что благополучно добрался до дома. Он искренне поблагодарил его за неравнодушие и оказанную помощь.