В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности

Как бы воронежцев ни радовала летняя погода в середине весны, но зной таит в себе и неприятности. Из-за аномально жаркой температуры Воронежская область находится в эпицентре желтой погодной опасности. Прогностическая карта по ЦФО предупреждает о связанной с жарой пожарной опасности. Она сохраняется до шести часов утра 13 апреля.