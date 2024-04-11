В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности

Как бы воронежцев ни радовала летняя погода в середине весны, но зной таит в себе и неприятности. Из-за аномально жаркой температуры Воронежская область находится в эпицентре желтой погодной опасности. Прогностическая карта по ЦФО предупреждает о связанной с жарой пожарной опасности. Она сохраняется до шести часов утра 13 апреля.
В 19 районах Воронежской области установлен четвертый класс пожароопасности. Легко может загореться стерня полей, жухлая прошлогодняя трава, поэтому в это время запрещено жечь любые костры, а шашлыки жарить можно только в стационарных мангалах.
Напомним, сегодня, 11 апреля в Воронеже +28 градусов, по области — до +29.