В Калининграде теперь уже точно появятся платные парковки

Пока речь идёт о пяти адресах. Так, напротив башни «Врангель» предусмотрена платная парковка на 37 места, на улице Гайдара (у детской поликлиники) — на 31 место, у ДС «Янтарный» — на 59 мест, у Медового моста на Октябрьской улице — на 2 места, а на улице Согласия — на 55 мест.
Плата составит 70 рублей в час за одно место для легковушки и 150 рублей — для транспорта массой выше 3,5 тонны. Автомобили экстренных и специальных служб получат право бесплатной стоянки.
В администрации Калининграда заявили, что инвалиды, узники концлагерей и ветераны Великой Отечественной войны также будут пользоваться правом на бесплатную парковку.
Оплата парковки довольно проста: банковской картой непосредственно на парковочной стойке, любым гаджетом с NFC, через мобильное приложение или Телеграм-бот.