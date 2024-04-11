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В Калининграде теперь уже точно появятся платные парковки

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала постановление (№ 263 от 10 апреля 2024 года) о создании платных парковок в городе.

Пока речь идёт о пяти адресах. Так, напротив башни «Врангель» предусмотрена платная парковка на 37 места, на улице Гайдара (у детской поликлиники) — на 31 место, у ДС «Янтарный» — на 59 мест, у Медового моста на Октябрьской улице — на 2 места, а на улице Согласия — на 55 мест.

Плата составит 70 рублей в час за одно место для легковушки и 150 рублей — для транспорта массой выше 3,5 тонны. Автомобили экстренных и специальных служб получат право бесплатной стоянки.

В администрации Калининграда заявили, что инвалиды, узники концлагерей и ветераны Великой Отечественной войны также будут пользоваться правом на бесплатную парковку.

Оплата парковки довольно проста: банковской картой непосредственно на парковочной стойке, любым гаджетом с NFC, через мобильное приложение или Телеграм-бот.