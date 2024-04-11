В Калининграде теперь уже точно появятся платные парковки

Пока речь идёт о пяти адресах. Так, напротив башни «Врангель» предусмотрена платная парковка на 37 места, на улице Гайдара (у детской поликлиники) — на 31 место, у ДС «Янтарный» — на 59 мест, у Медового моста на Октябрьской улице — на 2 места, а на улице Согласия — на 55 мест.