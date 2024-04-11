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МЧС рассказало о подготовке аттракционов к сезону

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Аттракционы в Беларуси перед началом сезона проходят помимо техобслуживания еще и ряд испытаний, сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Sputnik.by

В республике насчитывается 187 аттракционов (143 механизированных и 44 водных спуска). Перед тем, как они примут первых посетителей, всем аттракционам предстоит пройти расконсервацию, техобслуживание и ремонт.

Тем аттракционам, которые уже отработали назначенный изготовителем срок службы, нужно еще пройти и диагностику.

Далее идет подготовка к испытаниям. За этот этап отвечают эксперты Госпромнадзора или специализированных организации.

«Сначала аттракцион осматривают, затем испытывают без нагрузки и с нагрузкой. После этого проводят контроль соответствия организации эксплуатации требованиям установленных правил», — рассказали в МЧС.

Если аттракцион прошел все тесты и испытания без нарушений организации работы, то ему выдается положительное заключение, после чего разрешается использование.

Начало сезона в Минске

Работу столичные аттракционы начнут 26 апреля. Всего в парках имени Горького, Челюскинцев и 900-летия Минска находится около 70 развлекательных конструкций.

Также в Минске скоро заработает парк Уго Чавеса с аналогичными активностями. Он находится в жилом районе Каменная Горка. Открыть новую часть парка планируют к 1 июля. Там можно будет прокатиться на аттракционах «Автодром», «Вальс», «Розовый слон» и «Летающая тарелка». Кроме того, можно будет побродить в «Лабиринте» и попрыгать на батутном комплексе.

В парке Челюскинцев тоже появится новый аттракцион — в зоне отдыха в этом сезоне заработает «Микс».