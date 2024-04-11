МЧС рассказало о подготовке аттракционов к сезону

Также в Минске скоро заработает парк Уго Чавеса с аналогичными активностями. Он находится в жилом районе Каменная Горка. Открыть новую часть парка планируют к 1 июля. Там можно будет прокатиться на аттракционах «Автодром», «Вальс», «Розовый слон» и «Летающая тарелка». Кроме того, можно будет побродить в «Лабиринте» и попрыгать на батутном комплексе.