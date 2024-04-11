Условный срок получила ленинск-кузнечанка за махинации с соцжильём

Установлено, что с 2014 по 2018 год между комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого и коммерческой организацией, директором которой являлась осуждённая, были заключены муниципальные контракты на приобретение готовых квартир. В них должны были переехать льготные категории граждан. По контракту фирма обязалась не только построить многоквартирные дома, но и благоустроить территорию и подвести к этим домам инженерные сети.