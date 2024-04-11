Условный срок получила ленинск-кузнечанка за махинации с соцжильём

В Ленинске-Кузнецком 52-летняя бывшая руководительница коммерческой организации получила условный срок за 30 эпизодов мошенничества в особо крупном размере с социальным жильём.
Установлено, что с 2014 по 2018 год между комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого и коммерческой организацией, директором которой являлась осуждённая, были заключены муниципальные контракты на приобретение готовых квартир. В них должны были переехать льготные категории граждан. По контракту фирма обязалась не только построить многоквартирные дома, но и благоустроить территорию и подвести к этим домам инженерные сети.
Однако, несмотря на соответствующие документальные условия, глава города договорился с остальными фигурантами похитить бюджетные деньги. Он заключил 30 контрактов со строительной фирмой женщины, по которым она должна была заняться благоустройством и подведением сетей к построенным домам. Таким образом город лишился 73 млн рублей. Мы писали, что обвиняемые в мошенничестве экс-глава правительства Вячеслав Телегин, бывший замглавы Ленинска-Кузнецкого Рашид Бадертдинов и его сын Александр не признали вину.
Ленинск-кузнечанке назначили 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 2 млн рублей. Уголовные дела в отношении иных участников преступной группировки рассматривают в суде.