Рейс в память о блокадном трамвае проехал по улицам Петербурга

В четверг, 11 апреля, в Кировском районе Петербурга прошла торжественно-памятная акция, посвященная 82-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. У памятника блокадному трамваю на проспекте Стачек под аккомпанемент военного оркестра штаба Ленинградского военного округа прозвучал трамвайный звон. Это стало символичным стартом акции, сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».
К памятнику подъехал трехсекционный трамвайный вагон «Витязь-Ленинград». Название выбрано неслучайно: оно связывает подвиг ленинградских трамвайщиков с современностью. «Витязь-Ленинград» эксплуатируется Трамвайным парком № 8, рядом с которым проходил последний рубеж обороны. Именно вагонами этого парка с песком и булыжником было перекрыто Петергофское шоссе в годы блокады Ленинграда.
Стрельнинская линия, обслуживаемая трампарком на Стачек, была перерезана линией фронта. Через участок, который остался на территории блокадного Ленинграда, везли на фронт боеприпасы, продовольствие, эвакуировали раненых.
В память о военной истории Стрельнинской линии вагон «Витязь-Ленинград» совершил музыкально-экскурсионный рейс. В нем приняли участие музыканты военного оркестра штаба Ленинградского военного округа, экскурсовод Музея Оранэлы, учащиеся школы № 543 и дети работников Трамвайного парка № 8.
Акция стала данью памяти подвигу ленинградских трамвайщиков, которые в тяжелейших условиях блокады сумели возобновить движение трамваев к 15 апреля 1942 года.