Рейс в память о блокадном трамвае проехал по улицам Петербурга

К памятнику подъехал трехсекционный трамвайный вагон «Витязь-Ленинград». Название выбрано неслучайно: оно связывает подвиг ленинградских трамвайщиков с современностью. «Витязь-Ленинград» эксплуатируется Трамвайным парком № 8, рядом с которым проходил последний рубеж обороны. Именно вагонами этого парка с песком и булыжником было перекрыто Петергофское шоссе в годы блокады Ленинграда.