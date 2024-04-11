Нижегородские архитекторы предлагаю развернуть город к реке

Мы встретились с известным нижегородским краеведом Татьяной Павловной Виноградовой и архитектором Зоей Рюриковой, чтобы поговорить о проекте «Речные фасады городов: культура, экология, архитектура», который заявило на получение финансирования от Фонда президентских грантов Нижегородское отделение Союза архитекторов России, где Рюрикова — председатель правления.
«Люди же все испортили…».
Место встречи оказалось самым подходящим для темы разговора — Александровский сад. Именно он оказался «первой ласточкой» (если, конечно, не считать нижегородский Кремль) преображения речного фасада города.
— А вы знаете, что первым, кто озаботился видом Нижнего Новгорода с реки был Николай I? — хитро спрашивает Татьяна Павловна. — Когда он впервые приехал в Нижний, то очень впечатлился местом расположения города и очень огорчился видом самого города с реки.
Заложенный и благоустроенный по указу Его императорского величества, Александровский сад давно стал одной из визитных карточек Нижнего Новгорода для всех, кто приезжает сюда по Волге.
Маркиз Астольф Де Кюстин, автор памфлета «Россия в 1839 году», одну из глав книги, написанной в форме писем, посвятил Нижнему Новгороду, о котором отозвался весьма восторженно.
«Место это поистине картинно; до сей поры в России я любовался подлинно живописными видами лишь на московских улицах да вдоль петербургских набережных, но те ландшафты были созданы человеком; здесь же прекрасна сама природа; а между тем древний нижегородский посад, вместо того чтобы стоять лицом к обеим рекам, пользуясь ими для своего обогащения, остается совершенно скрыт за горою… он словно избегает того, что могло бы составить его славу и процветание…».
В подтверждение своего впечатления путешественник приводит слова императора: «В Нижнем природа сделала все необходимое, люди же все испортили».
Река объединяет.
За прошедшие с тех пор почти два века Нижний Новгород так полностью и не повернулся к реке, вернее, к обеим рекам, лицом. Особенно, к Оке, которая почти 25 километров течет в границах города от железнодорожного Стригинского моста до Стрелки. Да и волжский берег, особенно выше Борского моста не очень презентабелен.
«На сегодняшний день целостное видение развития речных фасадов многих городов отсутствует, что негативно сказывается на их облике. По берегам рек возникают фрагментарные застройки, никак не связанные друг с другом, часто агрессивные по отношению к архитектурно-ландшафтному контексту и имеющие низкое эстетическое качество. Кроме того, процессы глобализации нивелируют архитектурную индивидуальность, лица городов постепенно стираются и перестают быть уникальными.».
Это цитата из заявки Нижегородского отделения Союза архитекторов на финансирование проекта «Речные фасады городов: культура, экология, архитектура», поданной в Фонд президентских грантов.
— Проблема «речного фасада» и эффективного использования водно-зеленого каркаса стоит перед многими речными городами, поэтому мы не хотим замыкаться, а наоборот, готовы пригласить для обсуждения экспертов из других стран и других городов России. Пусть посмотрят свежим взглядом, — говорит Зоя Рюрикова.
По ее мнению, девелоперские проекты застройки, уже реализованные, реализующиеся и планируемые к реализации на берегах Оки и Волги пока плохо сочетаются с водно-зеленым каркасом Нижнего Новгорода.
— Они практически никогда не учитывают культурный ландшафт территории, а порой создаются для того, чтобы потешить чье-то самолюбие. Вспомните проект Globe Town в Борской пойме на левом берегу Волги. Хорошо, что он «умер», еще до начала строительства, — сказала Татьяна Виноградова.
Заявка нижегородских архитекторов — это не обсуждение конкретного проекта застройки, а, скорее, поиски подходов к решению проблемы. Потому и говорят о приглашении к разговору специалистов из городов побратимов Нижнего Новгорода Цзинань и Хэфэй (Китай), а также из сербских Белграда и Нови Сада, стоящих на берегах Дуная.
По словам Зои Рюриковой, тема «речного фасада» возможно будет обсуждаться и на форуме «Великие реки», который в 2024 году вновь должен состояться на Нижегородской ярмарке. «Если к нам присоединятся коллеги из других городов, стоящих на реках, будем только рады», — говорит архитектор.
Культурный ландшафт побережья.
— В черте Нижнего Новгорода и ближайших предместьях мы выделили 21 территорию вдоль рек, у каждой из которых есть свои особенности. Можно, наверное, говорить о специфической речной цивилизации. И не учитывать эти особенности при разработке концепции «речного фасада», а, тем более, при новом строительстве или благоустройстве, — неправильно, — говорит Зоя Рюрикова.
— Прежде, чем делать проекты, надо изучить, чем живет эта местность, чтобы сохранить ее идентичность, — подхватывает Татьяна Виноградова.
А еще нужно предусмотреть меры безопасности: низкие берега Оки и Волги подвержены подтоплениям, там тяжелые гидрогеологические параметры. Но эти проблемы, безусловно, решаемы. А вот понимания того, как использовать данное природой пока нет. Нельзя же считать новые и «советские» прибрежные микрорайоны лицом Нижнего Новгорода.
— Существующие стратегии развития города и отдельных территорий хорошие и во многом правильные. Но почему бы не использовать коллективное знание архитектурного сообщества для создания картинки «идеального будущего» речных берегов? Надо идти от общего к частному, — уверена Зоя Рюрикова.
Получит ли проект нижегородского отделения Союза архитекторов поддержку от Фонда Президентских грантов, станет известно в июне. Но даже если его «завернут», нижегородские архитекторы не намерены отказываться от его реализации. Пусть не в международном, но в местном масштабе.
P.S.
Рассказывая о создании Александровского парка на крутом волжском склоне, Татьяна Виноградова процитировала диалог Николая I с графом Бенкендорфом.
— Русские — люди равнинные, не привыкли по горам лазать, — возразил граф.
— Ничего, пусть привыкают, — повелел император.