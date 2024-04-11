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Дожди и мокрый снег: конец рабочей недели в Омске будет пасмурным

При этом в воскресенье температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 73% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Om1.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, в конце рабочей недели в регионе ожидается дождь и мокрый снег.

В пятницу, 12 апреля температура воздуха днём составит +4…+9 градусов, а ночью похолодает до −3…-8 градусов. Ветер будет достигать 20 м/с.

В субботу, 13 апреля, ожидается +8…+13 градусов, ночью температура опустится до +1…+6 градусов. Порывы ветра достигнут 13 м/с, дождь и мокрый снег всё ещё продолжится.

В воскресенье, 14 апреля, столбик термометра покажет +9…+14 градусов, местами по области — до +4 градусов. Ночью похолодает до +2…+7 градусов, местами до −3 градусов. Также ожидается мокрый снег.