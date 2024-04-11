«Я была готова сделать всё, чтобы не жить в деревне»: Звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова рассказала, как попала в проект и о чем она никогда не пошутит

Стендап-комик и звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ Сауле Юсупова выступила с сольным концертом в Нижнем Новгороде на сцене дворца культуры «ГАЗ» вечером 5 апреля. Юмористка зачитывала злободневные шутки и делилась монологами о стереотипах, связанных с восточными женщинами. Шутила Сауле от души, а за кулисами рассказала журналистам о том, как она выбралась из деревни и попала на федеральный телеканал, как реагировали на её юмор родственники и о чем она никогда не пошутит.
Посетила Нижний Новгород во второй раз и осталась довольна.
Сауле призналась, что погулять по городам во время тура ей удается очень редко, но осмотреть Нижний Новгород и некоторые достопримечательности у неё получилось.
— В первый раз я побывала здесь с коллективом «Женского стендапа», у нас тут был концерт. В тот день мы с Беллой Малу (стендап-комик — прим.) сходили посмотреть Кремль, посетили музей и зашли поесть в местный ресторан. Мне очень понравилось у вас, эмоции остались классные, — поделилась Сауле Юсупова.
В этот приезд прогуляться по Нижнему у стендап-комика времени не было, но кое-что увиденное, её всё равно запомнилось. В особый восторг Сауле привело место слияния рек Оки и Волги — Стрелка.
— Самым удивительным для меня стало место встречи двух рек. Мы сегодня проезжали мимо на машине, и я менеджеру сказала: «Боже, я в прошлый раз видела это, но что-то не обратила должного внимания», — рассказала юмористка.
Для Сауле стендап — это образ жизни. Фото: телеканал ТНТ.
Коллектив «Женского стендапа» — это бременские музыканты.
Сауле с детства любила выступать, зрителей и овации, ведь на протяжении десяти лет она занималась русскими народными танцами. Однако связывать свою жизнь со сценой юмористка поначалу не решилась. Сауле пошла учиться в медицинский институт, а после даже несколько лет работала санитаркой и медсестрой.
— Моё первое выступление было на открытом микрофоне в Челябинске. Я была дебютантом на то время, у меня было всего три минуты, чтобы проявить себя. Я тогда написала медицинские истории с работы и на публику это сработало, — вспоминает Сауле Юсупова.
Тогда же Сауле загорелась мечтой попасть в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Как раз к завершению подходил первый сезон проекта и Сауле надеялась попасть в новый набор. Юмористка собрала монолог с помощью опытных комиков из Челябинска, записала видео и отправила на кастинг.
— Мне тогда написал Игорь Джабраилов (комик и креативный продюсер — прим.). Он сказал, что на ТНТ планируют создавать проект «Женский стендап» и предложил участвовать в нём. Я была рада, что мне ответили и согласилась. И вот через три месяца я уже была в Москве, — поделилась стендап-комик.
Сауле с детства любила выступать. Фото: телеканал ТНТ.
Работа над проектом «Женский стендап» велась на протяжении трёх лет, а первый выпуск вышел в эфир в 2020 году.
— Когда меня пригласили в Москву, я ещё питала надежды, что в столице получится поработать врачом, но свободного времени не было. Мы постоянно писали и выступали, поэтому от медицины отстранилась. Скучаю по профессии иногда, но возвращаться бы я не стала, — объяснила юмористка. — Если сейчас у меня ответственность рассмешить 500 людей в зале, то есть я отвечаю только за настроение этих людей, то в медицине — ответственность за жизнь человека, за сотни жизней. Я к этому больше не готова.
По словам Сауле, в «Женский стендап» её взяли благодаря национальности и медицине. Это были две отличительные темы для шуток и выступлений.
— Если посмотреть на наш коллектив, то мы все разные, словно бременские музыканты. Закрываем каждый пласт женщин: есть одинокая многодетная мать, армянка, гвинейка, казашка, дагестанка, сильная и самодостаточная женщина Ира Мягкова, женатые, разведенные. Мы пытаемся никого не упускать, — отметила Сауле.
Жёсткой мотивацией стало нежелание жить в деревне.
Именно в жанре «стендап» комики постоянно выкладывают свою реальную жизнь на показ посредством шуток. Первое время для Сауле это стало настоящей проблемой, ведь знакомые, которых она упоминала в монологах, обижались.
— Я родилась в Челябинске и родственники у меня лояльные, но первый год был сложный. Они звонили мне и говорили: «Про этих не упоминай. Про тех плохо не говори, про других не шути», а сейчас уже смирились, — вспоминает стендап-комик. — Вообще у меня была жёсткая мотивация. Я была готова сделать всё, чтобы не жить в деревне. И если ты вдруг забываешь, зачем всё это делаешь, то надо просто съездить к родителям на два дня в гости.
Работа над проектом «Женский стендап» велась на протяжении трёх лет. Фото: телеканал ТНТ.
По словам Сауле, стендап для неё — это образ жизни, способ выразить своё творчество. В своих выступлениях Сауле поднимает такие темы, как домашний абъюз над женщинами и детьми, притеснение женщин.
— В своих выступлениях я стараюсь выражать мысли в защиту женщин, потому что я принадлежу к такой культуре, менталитету, где существует патриархат, и я стараюсь с этим бороться. Я, как минимум, пытаюсь озвучить проблему, не найти решение, но хотя бы начать об этом говорить, — объяснила юмористка. — Никогда не буду писать и шутить про политику и финансы, я в этом просто не разбираюсь.
Как призналась Сауле, никакой конкуренции в коллективе «Женского стендапа» нет, никто из них не сравнивает доходы и количество фанатов. Все девочки между собой дружат.
Шутки и монологи Сауле Юсупова пишет сама, но, когда проект «Женский стендап» только начинался, получалось у юмористки это довольно плохо. Конечно, за несколько лет Сауле набила руку и теперь проблем с текстами нет. К тому же она всегда может обратиться к авторской группе шоу и проконсультироваться.
— Я хожу к ребятам раз в неделю, потому что мне важно мнение со стороны. Они обычно предлагают свои варианты того, как можно развернуть шутку, или говорят, что шутка смешная, но формулировка не работает, — подчеркнула Сауле.