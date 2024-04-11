«Я была готова сделать всё, чтобы не жить в деревне»: Звезда шоу «Женский стендап» Сауле Юсупова рассказала, как попала в проект и о чем она никогда не пошутит

— Я родилась в Челябинске и родственники у меня лояльные, но первый год был сложный. Они звонили мне и говорили: «Про этих не упоминай. Про тех плохо не говори, про других не шути», а сейчас уже смирились, — вспоминает стендап-комик. — Вообще у меня была жёсткая мотивация. Я была готова сделать всё, чтобы не жить в деревне. И если ты вдруг забываешь, зачем всё это делаешь, то надо просто съездить к родителям на два дня в гости.