Сколько в Петербурге сейчас стоит корюшка?

В Петербурге открылись первые точки по продаже свежей корюшки. Цена за один килограмм свежевыловленной рыбы — от 990 до 1400 рублей. Петербуржцы уверены, что цена сильно завышена. Сезон вылова корюшки начинается в конце апреля — когда рыба, нагуливавшая вес в Финском заливе, отправляется на нерест. Именно тогда она массово и появляется на прилавках. Сейчас вылов корюшки ведут специализированные бригады или отдельные рыбаки-энтузиасты, которые и стремятся подороже реализовать свой улов.