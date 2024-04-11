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Сколько в Петербурге сейчас стоит корюшка?

Петербуржцы уверены, что цена, которую заявили в апреле 2024-го, сильно завышена.

Говорят, в городе начали продавать первую корюшку. И сколько за неё хотят?

В Петербурге открылись первые точки по продаже свежей корюшки. Цена за один килограмм свежевыловленной рыбы — от 990 до 1400 рублей. Петербуржцы уверены, что цена сильно завышена. Сезон вылова корюшки начинается в конце апреля — когда рыба, нагуливавшая вес в Финском заливе, отправляется на нерест. Именно тогда она массово и появляется на прилавках. Сейчас вылов корюшки ведут специализированные бригады или отдельные рыбаки-энтузиасты, которые и стремятся подороже реализовать свой улов.

Кроме того, не исключено, что под видом свежей корюшки продают привезённую и размороженную рыбу с Камчатки.

Кстати, благодаря «раскрученности» бренда корюшки с каждым годом количество выловленной рыбы растёт. К примеру, по данным правительства Ленинградской области, в прошлом году на Ладожском озере было выловлено 1225 тонн при первоначально разрешённом объёме в 1112 тонн. А годом ранее в 2022 году вылов корюшки составил 1082,9 тонны.

Чтобы сохранить порядок и не допустить варварского вылова рыбы, в этом году к обеспечению порядка привлекут даже Росгвардию.

«Будут организованы посты контроля совместно с сотрудниками Федеральной службы войск национальной гвардии, Росприроднадзора и Россельхознадзора. Необходимые соглашения между ведомствами уже заключены», — рассказал о подготовке к сезону замруководителя Северо-Западного ТУ Росрыболовства Виктор Игнатьев.