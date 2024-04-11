Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С понедельника омичам запретят ходить в лес

Одновременно будут наложены и другие ограничения.

Источник: Om1.ru

Правительство вводит в Омской области особый противопожарный режим. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что он начнёт действовать уже 15 апреля.

С этого момента временно запретят посещать леса, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и прошлогодние листья.

«Кроме того, приняли решение увеличить в 4 раза финансирование мер пожарной безопасности и выделили районам из резервного фонда Правительства Омской области 32 млн рублей на реализацию противопожарных мер», — рассказал глава региона.

Главам муниципалитетов поручено подготовиться к возможным пожарам и создать вокруг населённых пунктов минерализованные полосы, которые остановят распространение огня.