С понедельника омичам запретят ходить в лес

Правительство вводит в Омской области особый противопожарный режим. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что он начнёт действовать уже 15 апреля.
С этого момента временно запретят посещать леса, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и прошлогодние листья.
«Кроме того, приняли решение увеличить в 4 раза финансирование мер пожарной безопасности и выделили районам из резервного фонда Правительства Омской области 32 млн рублей на реализацию противопожарных мер», — рассказал глава региона.
Главам муниципалитетов поручено подготовиться к возможным пожарам и создать вокруг населённых пунктов минерализованные полосы, которые остановят распространение огня.