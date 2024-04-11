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СОР и СОЧ отменят в двух областях Казахстана

В двух областях Казахстана отменят СОР и СОЧ для школьников. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангельдыкызы, по поручению премьер-министра в регионах со сложной паводковой ситуацией школьники освобождены от текущих экзаменов и тестов.

«В частности, будут отменены СОР и СОЧ для учащихся Атырауской и Актюбинской областей».

сообщила она на брифинге СЦК.

Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в Атырауской (18 школ), Актюбинской (6 школ), Костанайской (2 школы) и Западно-Казахстанской (2 школы) областей. В шести регионах проведение мониторинга образовательной деятельности обучающихся переносится с 15-го на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Западно-Казахстанская область).

В остальных регионах занятия идут в штатном режиме.

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