СОР и СОЧ отменят в двух областях Казахстана

Как сообщила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангельдыкызы, по поручению премьер-министра в регионах со сложной паводковой ситуацией школьники освобождены от текущих экзаменов и тестов.
«В частности, будут отменены СОР и СОЧ для учащихся Атырауской и Актюбинской областей».
Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в Атырауской (18 школ), Актюбинской (6 школ), Костанайской (2 школы) и Западно-Казахстанской (2 школы) областей. В шести регионах проведение мониторинга образовательной деятельности обучающихся переносится с 15-го на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Западно-Казахстанская область).
В остальных регионах занятия идут в штатном режиме.